11.04.2020 (09:00)

В преддверии сезонного обслуживания ВВСТ в Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении проведен сбор с руководящим составом воинских частей и подразделений

В рамках проведения сезонного обслуживания техники, в Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении проведен учебно-методический сбор с руководящим составом воинских частей и подразделений.

На 12 ученых местах до офицеров кратко был доведен порядок проведения сезонного обслуживания, оформления документации и подачи заявок в довольствующие органы.

Командиром соединения гвардии полковником Евгением Тонких были проверены вопросы готовности к ответственному мероприятию.

«Хочется отметить высокую организацию сбора и подготовку учебных мест к проведению занятий. Перевод техники на летний период эксплуатации во всех воинских частях соединения начнется с такого же занятия. Представленные учебные места должны послужить образцом для организации работы в подразделениях» - отметил командир соединения.

Всего в сборе было задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.

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