Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.04.2020 (06:40)

Военные психологи ВВО готовы к приему новобранцев в Бурятии

Специалисты психологической работы соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, совместно с социологами готовы к приему новобранцев, которые будут призваны в войска ВВО в ходе стартовавшей весенней призывной кампании.

На пунктах приема молодого пополнения военные психологи проведут первичное психологическое изучение новобранцев.

Помимо этого, в течении первого месяца службы все призывники пройдут углубленное социально-психологическое изучение, специалисты психологической службы окажут помощь в адаптации военнослужащих к условиям военной службы.

Кроме того, будут проведены различные тренинги, в частности «цвет эмоций», «объединение», «рисунок настроения», «первое впечатление», «три степени доверия», направленные на сплочение воинских коллективов.

Исследования будут проводиться с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ВВО обеспечили медицинскими масками и лекарствами ветеранов ВОВ Борзинского района Забайкалья
Впервые на Дальнем Востоке организована онлайн утренняя зарядка для юнармейцев и кадет
Около 1700 молодых лейтенантов прибудет в войска Восточного военного округа
Призывников в Новосибирске протестируют на наличие инфекционных заболеваний

Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false