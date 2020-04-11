Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.04.2020 (06:33)

Военнослужащие ВВО обеспечили медицинскими масками и лекарствами ветеранов ВОВ Борзинского района Забайкалья

Военнослужащие отдельного мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Борзе, в рамках мер по профилактике вирусных инфекций обеспечили медицинскими масками и лекарствами ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., проживающих в Борзинском районе Забайкалья, а также вручили им продуктовые наборы.

В частности, при посещении военнослужащими соединения семьи 94-летнего ветерана войны Владимира Степановича Илюшина ему и его близким совместно с представителями районной больницы была на месте оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, специальные медицинские группы мотострелкового соединения ВВО провели дезинфекцию подъездов и придомовой территории в местах проживания ветеранов.

Стоит отметить, что забота военнослужащих о ветеранах ВОВ в Борзинском районе носит постоянный характер. Только в текущем году состоялось четыре встречи руководства соединения округа с ветеранами войны, за каждым ветераном закреплены командиры подразделений, которые вникают в их нужды и в свободное от службы время оказывают ветеранам необходимую помощь.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военный госпиталь в Оренбурге будет двухэтажным, он готов на 40 проц.
Впервые на Дальнем Востоке организована онлайн утренняя зарядка для юнармейцев и кадет
Российские военные медики провели консультации с сербскими коллегами и дали рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий в медицинских учреждениях Белграда и Чуприи
Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии

Метки:
COVID-19 , Ветераны , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false