11.04.2020 (06:33)

Военнослужащие ВВО обеспечили медицинскими масками и лекарствами ветеранов ВОВ Борзинского района Забайкалья

Военнослужащие отдельного мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Борзе, в рамках мер по профилактике вирусных инфекций обеспечили медицинскими масками и лекарствами ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., проживающих в Борзинском районе Забайкалья, а также вручили им продуктовые наборы.

В частности, при посещении военнослужащими соединения семьи 94-летнего ветерана войны Владимира Степановича Илюшина ему и его близким совместно с представителями районной больницы была на месте оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, специальные медицинские группы мотострелкового соединения ВВО провели дезинфекцию подъездов и придомовой территории в местах проживания ветеранов.

Стоит отметить, что забота военнослужащих о ветеранах ВОВ в Борзинском районе носит постоянный характер. Только в текущем году состоялось четыре встречи руководства соединения округа с ветеранами войны, за каждым ветераном закреплены командиры подразделений, которые вникают в их нужды и в свободное от службы время оказывают ветеранам необходимую помощь.

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