11.04.2020 (05:59)
Впервые на Дальнем Востоке организована онлайн утренняя зарядка для юнармейцев и кадет
Теперь каждое утро начинается с он-лайн зарядки для юнармейцев и кадет воспитанников образовательных учреждений подшефных армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.
Благодаря тесному сотрудничеству руководства движения Юнармия в Хабаровске с Центральным спортивным клубом армии для ребят было организовано это, необходимое для здоровья детей, мероприятие.
Утренняя онлайн зарядка или гигиеническая утренняя гимнастика включает в себя разминку, развивающие упражнения для всех групп мышц, а также комплекс физических упражнений с целью повышения общего тонуса организма.
Зарядку для школьников из общероссийских юношеских организаций проводят дистанционно заслуженные мастера спорта, чемпионы и призёры Олимпийских игр, чемпионы мира.
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