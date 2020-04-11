11.04.2020 (05:59)

Впервые на Дальнем Востоке организована онлайн утренняя зарядка для юнармейцев и кадет

Теперь каждое утро начинается с он-лайн зарядки для юнармейцев и кадет воспитанников образовательных учреждений подшефных армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Благодаря тесному сотрудничеству руководства движения Юнармия в Хабаровске с Центральным спортивным клубом армии для ребят было организовано это, необходимое для здоровья детей, мероприятие.

Утренняя онлайн зарядка или гигиеническая утренняя гимнастика включает в себя разминку, развивающие упражнения для всех групп мышц, а также комплекс физических упражнений с целью повышения общего тонуса организма.

Зарядку для школьников из общероссийских юношеских организаций проводят дистанционно заслуженные мастера спорта, чемпионы и призёры Олимпийских игр, чемпионы мира.

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