11.04.2020 (07:19)
Юнармейцы Якутии помогают волонтерам оказывающим помощь населению в борьбе к коронавирусом
Юнармейцы Республики Саха (Якутия) помогают волонтерам оказывающим помощь населению в предотвращении заболеваниея коронавирусной инфекцией. Штаб республиканского движения подготовил и распечатал волонтерские бейджи в количестве 100 штук.
Подготовка и распечатка материалов производилась с соблюдением режима самоизоляции. При необходимости юнармейцы смогут увеличить партию бейджев. Они используются для информирования граждан и в качестве удостоверения волонтера.
Юные патриоты Якутии активно призывают население через телефоны и социальные сети к сохранению режима самоизоляции, а также дистанционно участвуют в различных акциях в поддержке людей находящихся в зоне риска.
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