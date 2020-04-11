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11.04.2020 (07:19)

Юнармейцы Якутии помогают волонтерам оказывающим помощь населению в борьбе к коронавирусом

Юнармейцы Республики Саха (Якутия) помогают волонтерам оказывающим помощь населению в предотвращении заболеваниея коронавирусной инфекцией. Штаб республиканского движения подготовил и распечатал волонтерские бейджи в количестве 100 штук.

Подготовка и распечатка материалов производилась с соблюдением режима самоизоляции. При необходимости юнармейцы смогут увеличить партию бейджев. Они используются для информирования граждан и в качестве удостоверения волонтера.

Юные патриоты Якутии активно призывают население через телефоны и социальные сети к сохранению режима самоизоляции, а также дистанционно участвуют в различных акциях в поддержке людей находящихся в зоне риска.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Юнармия , Восточный военный округ , COVID-19
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