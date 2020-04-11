11.04.2020 (04:10)

Около 1700 молодых лейтенантов прибудет в войска Восточного военного округа

В соединения и воинские части Восточного военного округа в конце июля этого года ожидается прибытие около 1700 выпускников высших военных училищ, институтов и университетов. В их числе будут и девушки, которые наравне с молодыми людьми прошли полный курс обучения в военных училищах и получили первое офицерское воинское звание – лейтенант.

Девушкам-офицерам предстоит проходить службу в подразделениях связи, обслуживать боевую авиационную технику и автоматизированные системы, руководить подразделениями материально-технического и морально-психологического обеспечения войск и сил ВВО.

Традиционно после принятия дел и должности молодым лейтенантам предстоит принять участие в окружных сборах младшего офицерского состава, которые пройдут в конце августа. В Забайкалье мероприятие будет организовано на базе окружного учебного центра, в Приморье лейтенанты пройдут доподготовку на базе воинских частей мотострелкового соединения округа, на острове Сахалин занятия будут организованы в мотострелковом соединении армейского корпуса ВВО.

Офицеры получат практические навыки по выполнению обязанностей военной службы, изучат особенности внутреннего распорядка частей, несения караульной и гарнизонной службы, работы с подчиненным личным составом, обслуживания штатного вооружения и военной техникой.

Как правило, согласно средней статистике 25% молодых офицеров имеют семьи, а 10% прибудут в военные гарнизоны с детьми. В связи с этим командованием ВВО в военных городках создан резерв служебного жилья для размещения как семейных, так и холостых офицеров, а в тех воинских частях, где служебный жилой фонд не предусмотрен, им будет выплачена ежемесячная денежная компенсация за поднаём жилья. Также будут зарезервированы места для детей в детские дошкольные учреждения, организовано оказание помощи в трудоустройстве жён молодых офицеров.

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