11.04.2020 (05:07)

Молодые летчики транспортной авиации ЗВО выполнили полеты в небе над Санкт-Петербургом

В Санкт-Петербурге на аэродроме отдельного транспортного смешанного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошли учебно-тренировочные полеты с участием молодых летчиков.

Под руководством опытных инструкторов летчики транспортных самолетов Ан-26 и Ан-12 отработали основные элементы пилотирования: выруливание на взлетно-посадочную полосу, взлет, полет по заданному маршруту на разных высотах, воздушную навигацию.

Особое внимание в ходе тренировки было уделено технике захода на посадку, как одному из самых сложных элементов пилотирования.

Кроме того, экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8 различных модификаций отработали взлет и посадку на неподготовленные площадки ограниченных размеров, элементы аэронавигации, а также зависание над точкой.

В ходе учебно-тренировочных полётов было задействовано более 10 самолетов и вертолетов, совершено более 15 летных смен.

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