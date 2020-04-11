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11.04.2020 (08:30)

Строительство медицинского центра под Хабаровском идет в круглосуточном режиме

В Восточном военном округе специалистами военно-строительного комплекса Минобороны России строительные работы по возведению многофункционального медицинского центра в посёлке Анастасьевка под Хабаровском  выполнены на треть.

В тоже время, уже завершены две трети работ по прокладке  теплого контура в основании строящегося здания.

В настоящее время строители завершают  возведение стен основного каркаса здания, начались работы по заливке полов бетоном, возведению различных металлоконструкций и укладке металлической крыши.

Современный медицинский центр будет оснащен компьютерным томографом, аппаратами анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации. Емкость нового медицинского учреждения составит 200 коек.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Восточный военный округ
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