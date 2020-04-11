11.04.2020 (08:30)
Строительство медицинского центра под Хабаровском идет в круглосуточном режиме
В Восточном военном округе специалистами военно-строительного комплекса Минобороны России строительные работы по возведению многофункционального медицинского центра в посёлке Анастасьевка под Хабаровском выполнены на треть.
В тоже время, уже завершены две трети работ по прокладке теплого контура в основании строящегося здания.
В настоящее время строители завершают возведение стен основного каркаса здания, начались работы по заливке полов бетоном, возведению различных металлоконструкций и укладке металлической крыши.
Современный медицинский центр будет оснащен компьютерным томографом, аппаратами анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации. Емкость нового медицинского учреждения составит 200 коек.
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