Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.04.2020 (07:51)

Более 10 тыс. квадратных метров поверхности продезинфицировали военные ЦВО в ходе учения на Южном Урале

Военнослужащие расчетов радиационной, химической и биологической защиты смешанной авиадивизии Центрального военного округа (ЦВО) провели обеззараживанию 10 тыс. квадратных метров аэродромной инфраструктуры в ходе учения, завершившегося сегодня в Челябинской области.

По легенде учения заражению опасной вирусной инфекцией подверглись техническая стоянка самолетов, рулежные дорожки и въездные группы аэродрома. С получением сигнала на применение экипажи специальных аэродромных тепловых машин ТМГ (тепловая машина гололедная) и комбинированных поливочно-моечных комплексов АКПМ, экипировавшись в средства индивидуальной защиты, выдвинулись в район выполнения учебно-боевой задачи.

Двигаясь на жесткой сцепке с определенным интервалом расчеты, ТМГ и АКПМ провели обработку более 10 тысяч квадратных метров аэродромной инфраструктуры, используя дезинфицирующий раствор, распыляемый при помощи реактивного двигателя. Помимо поверхностей специальной обработке были подвергнуты здания командного диспетчерского пункта, приводов связи и посадки. Всего в ходе учения было использовано более 8 тонн дезинфицирующего раствора на водной основе.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военный госпиталь в Оренбурге будет двухэтажным, он готов на 40 проц.
Российские военные медики провели консультации с сербскими коллегами и дали рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий в медицинских учреждениях Белграда и Чуприи
Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии
Заместитель Министра обороны Юнус-Бек Евкуров подвел предварительные итоги конкурса «Отличники войсковой разведки»

Метки:
COVID-19 , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false