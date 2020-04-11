11.04.2020 (07:51)

Более 10 тыс. квадратных метров поверхности продезинфицировали военные ЦВО в ходе учения на Южном Урале

Военнослужащие расчетов радиационной, химической и биологической защиты смешанной авиадивизии Центрального военного округа (ЦВО) провели обеззараживанию 10 тыс. квадратных метров аэродромной инфраструктуры в ходе учения, завершившегося сегодня в Челябинской области.

По легенде учения заражению опасной вирусной инфекцией подверглись техническая стоянка самолетов, рулежные дорожки и въездные группы аэродрома. С получением сигнала на применение экипажи специальных аэродромных тепловых машин ТМГ (тепловая машина гололедная) и комбинированных поливочно-моечных комплексов АКПМ, экипировавшись в средства индивидуальной защиты, выдвинулись в район выполнения учебно-боевой задачи.

Двигаясь на жесткой сцепке с определенным интервалом расчеты, ТМГ и АКПМ провели обработку более 10 тысяч квадратных метров аэродромной инфраструктуры, используя дезинфицирующий раствор, распыляемый при помощи реактивного двигателя. Помимо поверхностей специальной обработке были подвергнуты здания командного диспетчерского пункта, приводов связи и посадки. Всего в ходе учения было использовано более 8 тонн дезинфицирующего раствора на водной основе.

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