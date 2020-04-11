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11.04.2020 (06:00)

Военный госпиталь в Оренбурге будет двухэтажным, он готов на 40 проц.

Военный госпиталь, который возводится в Оренбурге, готов на 40 процентов, он будет двухэтажным. 

Всего на объекте строительства задействованы 454 человека и 33 единицы техники. Военные строители за рекордно короткие сроки полностью подготовили фундамент и возвели более половины каркаса. Монтаж металлоконструкций выполнен на 90 процентов. Устройство наружных инженерных сетей (водоснабжение, канализация, электроснабжение, вынос теплотрассы) находится на завершающей стадии. Уже выполнены половина работ по устройству плиты перекрытия 1 этажа. 

Многофункциональный медицинский центр будет иметь 60 койко-мест. Общая площадь составит более 6 тыс. квадратных метров.

Набранный темп работ позволяет выполнить поставленную задачу точно в срок. Специалисты работают на строительстве круглосуточно семь дней в неделю.

После завершения строительства медицинский центр будет укомплектован самой современной техникой: компьютерными томографами, оборудованием для анестезиологии, эндоскопии, аппаратами искусственной вентиляции легких.

Специализированную медицинскую помощь в новом центре смогут получить военнослужащие и военные пенсионеры, а при необходимости и гражданские лица.

Ранее сообщалось, что Минобороны России ускорило строительство 16 медицинских центров, в том числе центра в Оренбурге, на фоне ситуации с коронавирусом.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
COVID-19 , Центральный военный округ
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