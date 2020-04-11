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11.04.2020 (06:41)

Эскадренный миноносец Тихоокеанского флота «Быстрый» провёл артиллерийские стрельбы в Тихом океане

Эскадренный миноносец «Быстрый» Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в соответствие с планом боевой подготовки решает задачи в дальней морской зоне.

В акватории Тихого океана, недалеко от побережья Камчатки, эсминец провёл комплекс практических артиллерийских стрельб по морской и воздушной целям.

В ходе учения по отражению атак средств воздушного нападения условного противника в обеспечении противолодочного самолёта Ил-38 морской авиации ТОФ, имитировавшего авианалет, экипаж отработал организацию противовоздушной обороны одиночного корабля. В ходе учения эсминец огнём 130-мм артиллерийских установок Ак-130 и 30-мм шестиствольных автоматических корабельных установок АК-630 успешно поразил сброшенные самолётом парашютные мишени. Также эсминец осуществил постановку радиоэлектронных помех.

Сегодня же при решении противоминных задач для расстрела макета морской плавающей мины корабль применил артиллерийские установки АК-630.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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