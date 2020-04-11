11.04.2020 (05:35)

На Камчатке прошло специальное техническое учение по подготовке и обеспечению действий самолётов

В смешанной авиачасти Войск и сил на Северо-востоке России прошло тактико-специальное учение технико-эксплуатационной части по подготовке и обеспечению действий самолетов.

В ходе учения отработаны вопросы по техническому обслуживанию самолетов Ил-38, Ан-12 и Ан-26 для выполнения полетов в различных условиях обстановки, в том числе при подготовке воздушных кораблей к повторным вылетам в ускоренное время.

На учении технический состав отработал задачи по заправке самолетов топливом, техническими жидкостями и воздухом, подаче напряжения для запуска двигателей и работы вспомогательного оборудования.

Особое внимание техники уделили вопросам ремонта и восстановления самолетов, оборудования аэродрома и технических площадок.

Кроме того, в ходе специального тактического учения совершен марш техники ТЭЧ к месту посадки условно аварийного воздушного судна, его ремонт и восстановление до летной годности.\

В учениях задействовано около 20 технических расчетов и до 30 единиц техники.

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