11.04.2020 (05:01)

Российские военные медики провели консультации с сербскими коллегами и дали рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий в медицинских учреждениях Белграда и Чуприи



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские военные медики провели консультации с сербскими коллегами и дали рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий в медицинских учреждениях Белграда и Чуприи

Российские военные медики провели консультации с сербскими коллегами и дали рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий в медицинских учреждениях Белграда и Чуприи Республики Сербия, специализирующихся на лечении больных, не зараженных коронавирусной инфекцией. В городе продолжают функционировать онкологические, кардиологические и другие клиники, в которых пациентам требуется неотложная медицинская помощь врачей общей практики.

Для предотвращения заражения медицинского персонала от инфицированных пациентов, российские эпидемиологи дали рекомендации по организации приема и сортировке поступающих больных, соблюдению противоэпидемического режима в отделениях, организации питания.

Специалисты РХБ защиты Минобороны России продолжили проводить дезинфекцию в военно-медицинской академии вооруженных сил Сербии в Белграде. На регулярной основе проводится санитарная обработка операционных и реанимационных блоков. Медучреждение отказалось от проведения плановых оперативных вмешательств, однако продолжает проводить экстренные хирургические операции и диагностические исследования по неотложным показаниям.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городах на юге Сербии принято решение о передислокации группы российских медиков и специалистов РХБ защиты в сербский город Ниш для проведения дезинфекции в медицинских учреждениях.

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