Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.04.2020 (05:01)

Российские военные медики провели консультации с сербскими коллегами и дали рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий в медицинских учреждениях Белграда и Чуприи

Фото Видео

Российские военные медики провели консультации с сербскими коллегами и дали рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий в медицинских учреждениях Белграда и Чуприи Республики Сербия, специализирующихся на лечении больных, не зараженных коронавирусной инфекцией. В городе продолжают функционировать онкологические, кардиологические и другие клиники, в которых пациентам требуется неотложная медицинская помощь врачей общей практики.

Для предотвращения заражения медицинского персонала от инфицированных пациентов,  российские эпидемиологи дали рекомендации по организации приема и сортировке поступающих больных, соблюдению противоэпидемического режима в отделениях, организации питания.

Специалисты РХБ защиты Минобороны России продолжили проводить дезинфекцию в военно-медицинской академии вооруженных сил Сербии в Белграде. На регулярной основе проводится санитарная обработка операционных и реанимационных блоков. Медучреждение  отказалось от проведения плановых оперативных вмешательств, однако продолжает проводить экстренные хирургические операции и диагностические исследования по неотложным показаниям.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городах на юге Сербии принято решение о передислокации группы российских медиков и специалистов РХБ защиты в сербский город Ниш для проведения дезинфекции в медицинских учреждениях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии
Заместитель Министра обороны Юнус-Бек Евкуров подвел предварительные итоги конкурса «Отличники войсковой разведки»
Военнослужащие ЗВО смогут удалённо разместить документы о фронтовиках в музее «Дорога памяти»
Заместитель начальника войск РХБ защиты ВС РФ генерал-майор Сергей Кикоть провел рабочую встречу с начальником итальянского Генштаба генералом Энцо Вичерелли

Метки:
COVID-19 , Международная деятельность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false