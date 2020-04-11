11.04.2020 (05:00)
Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии
Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Таверноло-Бергомаско, Сарнико, Предоре.
Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 46 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 50 зданий и сооружений, более 300 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 30 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.
В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.