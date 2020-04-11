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11.04.2020 (07:00)

Летчики армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО провели тренировку по тушению лесных пожаров

На аэродроме армейской авиации г. Пушкина (Санкт-Петербург) состоялась тренировка авиационных экипажей Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа по тушению очагов условного возгорания.

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения в отдельном вертолетном полку была отработана ликвидация очагов условного возгорания разной сложности, имитируемых на местности при помощи дымовых шашек ДМ-11 с применением водосливных устройств ВСУ-5, вмещающих до 5 тонн воды, а также воздушная разведка территории условного возгорания с полетами на высоте 150 м и предельно малой высоте.

Основное внимание было уделено слаженной работе наземных расчетов по монтажу водосливных устройств на борт многоцелевых транспортных вертолетов Ми-8 различных модификаций, а также точности сброса в условиях ограниченной видимости.

Полеты вертолетов с грузами на внешней подвеске имеют ряд особенностей и являются более сложными, чем при перевозке грузов внутри кабины из-за возможного раскачивания груза в воздухе и разбалансировки воздушного судна, поэтому требуют от летчиков особых навыков пилотирования и уровня профессионального мастерства.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Армейская авиация , Западный военный округ
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