11.04.2020 (06:00)

Военнослужащие Кантемировской дивизии ЗВО отработали «танковую карусель» в Московской области

В Московской области на полигоне Головеньки военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы танков Т-80У с применением тактики ведения боя - «танковая карусель».

В рамках проведения занятий по боевой подготовке танкисты выполнили более 150 выстрелов из 125-мм орудий. Особенностью выполнения стрельб методом «танковой карусели» является попарная, поочередная стрельба танков. Это позволяет накрыть условного противника непрерывным огнем и компенсировать время перезарядки.

Всего в стрельбах приняло участие порядка 200 военнослужащих и около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

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