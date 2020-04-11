11.04.2020 (06:00)
Военнослужащие Кантемировской дивизии ЗВО отработали «танковую карусель» в Московской области
В Московской области на полигоне Головеньки военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы танков Т-80У с применением тактики ведения боя - «танковая карусель».
В рамках проведения занятий по боевой подготовке танкисты выполнили более 150 выстрелов из 125-мм орудий. Особенностью выполнения стрельб методом «танковой карусели» является попарная, поочередная стрельба танков. Это позволяет накрыть условного противника непрерывным огнем и компенсировать время перезарядки.
Всего в стрельбах приняло участие порядка 200 военнослужащих и около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.
Новости по теме:
Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров проверил проведение контрольных занятий в подразделениях Западного военного округа
Военнослужащие инженерно-саперных подразделений танкового объединения ЗВО сдали контрольную проверку за зимний период обучения
Военнослужащие Кантемировской дивизии ЗВО провели боевые стрельбы танков в рамках контрольной проверки войск
Метки: