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10.04.2020 (19:17)

Военнослужащие ЗВО смогут удалённо разместить документы о фронтовиках в музее «Дорога памяти»

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев отдал указание командирам всех степеней оказать помощь подчинённым военнослужащим в удалённом размещении материалов об их родственниках-фронтовиках в музее «Дорога памяти».

«Каждый призывник, военнослужащий по контракту, офицер должен иметь возможность увековечить память о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла в рамках проекта «Дорога памяти», - отметил генерал-полковник Александр Журавлев.

Для удалённого размещения материалов в соединениях и воинских частях, гарнизонных клубах и домах офицеров созданы мобильные пункты оцифровки данных с прямым доступом к базе музея «Дорога памяти».

Военнослужащие могут оцифровать хранящиеся в семьях учётные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные, перечни наград.

Собранные материалы будут размещены в музее «Дорога памяти» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества , COVID-19 , Западный военный округ
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