10.04.2020 (11:14)

В Нижегородской области военные инженеры произвели подрыв управляемого минного поля площадью порядка 200 кв. м

В Нижегородской области военнослужащие инженерно-саперного подразделения отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа произвели подрыв управляемого минного поля площадью порядка 200 квадратных метров.

Минное поле было предназначено для уничтожения живой силы и легко бронированной техники условного противника. При контакте с заминированным участком инженеры произвели радиоуправляемый подрыв. Все заряды были хорошо замаскированы под естественный рельеф местности, что не позволило бы обнаружить заминированный участок противнику без специализированного оборудования.

Для подрыва военные инженеры отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО использовали около 20 килограмм тротила и покрыли порядка 200 квадратных метров.

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