10.04.2020 (12:11)

В Нижегородской области отдельный полк РХБ защиты гвардейской танковой армии ЗВО в ходе тренировки произвел маскировку танковых позиций

В Нижегородской области военнослужащие отдельного полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) применили средства аэрозольной маскировки подразделений для скрытия оборонительных позиций танкового подразделения.

Порядка семи дымовых машин ТДА-2К и ТДА-3 смогли обеспечить маскировку танковых подразделений при осуществлении марша механизированной колонны и занятии оборонительных позиций. Густая дымовая завеса помогла скрыть технику и личный состав не только от визуального контакта условного противника, но и от обнаружения техники в ИК-диапазоне.

В тренировке было задействовано свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.

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