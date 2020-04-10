10.04.2020 (19:00)

В соединении дальней авиации в Амурской области приступили к переводу техники на летний режим эксплуатации

В Амурской области в авиационном соединении дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) начался комплексный перевод вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.

В рамках мероприятия в соединении проводятся работы на автомобильной технике в подразделениях аэродромно-технического обеспечения, связи, радиотехнического обеспечения, инженерно-авиационной службы и техническо-эксплуатационной части.

Мероприятия по переводу техники продлятся до середины мая 2020 года.

Контроль мероприятий осуществляет начальник автомобильной и электро-газовой службы авиационного соединения гвардии подполковник Вадим Тимошенко. В ходе контроля проверяется правильность проведения работ согласно руководящим документам и технологическим картам, соблюдение мер безопасности при выполнении работ на технике, а также сроков ее перевода на летний режим эксплуатации.

Перевод техники также проводится и в других авиационных частях и подразделениях соединения, дислоцированных в Иркутской области, Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе.

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