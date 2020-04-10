10.04.2020 (21:52)
На форуме «Армия-2020» пройдет конференция, посвященная крупным юбилеям в атомной отрасли
В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» на полях Международного военно-технического форума «Армия-2020» пройдет конференция, посвященная двум значимым юбилеям атомной отрасли России. Данное мероприятие научно-деловой программы будет приурочено к 75-летию атомной отрасли и 70-летию со дня образования 12-го Центрального научно-исследовательского Краснознаменного института (ЦНИИ) Минобороны России.
Юбилейный год для атомной отрасли в России и работы 12-го ЦНИИ Минобороны России имени В.А. Болятко станут поводами, чтобы вспомнить важные вехи в истории формирования ядерного щита страны и обсудить перспективы развития атомной промышленности.
В работе конференции примут участие специалисты научно-исследовательских и образовательных организаций Минобороны России, представители органов военного управления, разработчики перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники.
Участники мероприятия обсудят основные события, научно-технические достижения и историческую значимость создания как атомной отрасли в целом, так и 12 ЦНИИ МО РФ в частности.
В рамках конференции будут заслушаны доклады специалистов по истории создания и развития атомной отрасли, роли и месту предприятий Государственной корпорации «Росатом» в становлении и развитии отечественной атомной промышленности, а также значении научно-исследовательского института в системе разработки и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники и обеспечения безопасности специального оружия.
Эксперты также обсудят сотрудничество и взаимодействие 12-го ЦНИИ Минобороны России с научными организациями оборонной промышленности и ядерного оружейного комплекса России.
Конференция призвана способствовать проведению новых совместных научных исследований организаций ОПК, ЯОК и Минобороны России, а также выявлению приоритетных направлений дальнейшего развития 12 ЦНИИ МО РФ.
Справочно:
Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.
Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.