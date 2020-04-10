10.04.2020 (20:45)

Заместитель Министра обороны Юнус-Бек Евкуров подвел предварительные итоги конкурса «Отличники войсковой разведки»

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров провел онлайн совещание с начальниками разведок военных округов, Главного командования Сухопутных войск и командования ВДВ, на котором были подведены предварительные итоги конкурса Армейских международных игр «Отличники войсковой разведки», проводимого в рамках подготовки к Армейским международным играм 2020 года.

В лидеры на данном этапе проведения конкурса вышли разведывательный взвод мотострелкового полка, дислоцирующегося в поселке Ханкала, мотострелковой дивизии (Южный военный округ) и разведывательный взвод десантно-штурмовой бригады Восточного военного округа, дислоцирующийся в Уссурийске.

Замминистра поставил задачу продолжать отбор лучшего разведывательного подразделения для участия в международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки» без нарушения требований Министра обороны Российской Федерации по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди военнослужащих.

В частности, Юнус-Бек Евкуров определил проводить отбор без выезда специальных комиссий, вблизи пунктов постоянной дислокации подразделений, с выполнением всех доводимых требований по недопущению заболевания личного состава.

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