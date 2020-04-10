10.04.2020 (20:23)

Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров проверил проведение контрольных занятий в подразделениях Западного военного округа

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в ходе контроля проведения занятий по итогам зимнего периода обучения проверил ночные контрольные занятия в мотострелковом, танковом и разведывательном подразделениях мотострелковой дивизии Западного военного округа (ЗВО), дислоцирующихся в подмосковном Алабине.

Замглавы военного ведомства отметил высокие результаты, которые показали танкисты и мотострелки при выполнении ночных стрельб, а также четкость и слаженность при выполнении тактических действий личным составом разведывательного подразделения.

«Выполнение войсками упражнений и нормативов в ночное время — важная составляющая ведения боя, на которой акцентирует внимание Министр обороны. Отрадно видеть, что это направление поддерживается на хорошем уровне», — сказал генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Также заместитель Министра обороны отметил охват участвующего в контрольных занятиях личного состава, который составил 90% в мотострелковом и танковом подразделениях и 100% — в разведывательном.

По результатам контрольных занятий каждый военнослужащий был оценен, при этом ни один из них не получил оценку ниже «хорошо».

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