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10.04.2020 (18:39)

Военнослужащие Кантемировской дивизии ЗВО провели боевые стрельбы танков в рамках контрольной проверки войск

В Подмосковье на полигоне Головеньки танковые экипажи Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа завершили боевые стрельбы танков Т-80У в рамках контрольной проверки войск.

В ходе проверки военнослужащие продемонстрировали уничтожение целей из всего комплекса вооружения танков.

Стрельба велась из гладкоствольных 125-мм пушек бронебойными и осколочно-фугасными снарядами по мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на расстоянии от 800 до 2000 метров. В ходе стрельб активно использовались современные средства визуальной и радиоразведки, в том числе и беспилотные летательные аппараты.

Перед командирами танков стояла задача уничтожить мишени обозначающие низколетящие вертолеты условного противника на расстоянии от 500 до 1200 метров из крупнокалиберных пулеметов 6П49 «Корд».

Всего в боевых стрельбах танковых экипажей было задействовано порядка 70 едини вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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