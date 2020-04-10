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10.04.2020 (15:28)

В столовой штаба ЗВО в Санкт-Петербурге заработала система заказа питания

В рамках мероприятий, проводимых Западным военным округом (ЗВО) по борьбе с распространением вирусных заболеваний, организована система заказов питания для военнослужащих штаба округа. Столовые приступили к приёму заказов на горячее питание.

Разработано меню нескольких вариантов комплексных обедов различных ценовых категорий. Приготовленные блюда упаковываются в контейнеры, и передаются военнослужащим в закрытых пакетах вместе с разовой посудой и средствами гигиены.

Выдача заказов происходит в период рабочего дня, включая обеденный перерыв. При приготовлении, фасовке и выдачи заказов неукоснительно соблюдаются санитарно-гигиенические требования. Перед началом работы весь персонал проходит медицинский осмотр, обеспечивается масками, шапочками и перчатками. Оплата заказов производится банковскими картами по терминалу без использования наличных.

В целях недопущения возникновения и распространения высокопатогенной инфекции среди военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала в Западном военном округе реализуется комплекс профилактических мер.

Ежедневно во всех воинских частях, соединениях и учреждениях округа военнослужащие проходят обязательную термометрию. Военные медики переведены на усиленный режим работы.

Сформирован запас необходимых лекарств и препаратов, а также средств индивидуальной защиты для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи, проведена подготовка инфекционного отделения военного клинического госпиталя и персонала к возможному приёму пациентов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Западный военный округ
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