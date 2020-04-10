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10.04.2020 (20:08)

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений танкового объединения ЗВО сдали контрольную проверку за зимний период обучения

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Московской, Нижегородской, Ярославской, Ивановской и Смоленской областях, сдали контрольную проверку за зимний период обучения.

В ходе контрольных занятий военнослужащие выполнили нормативы по установке минного поля в ночных условиях и проделыванию проходов в минных полях условного противника. Для обозначения секторов проходов использовалась специальная светящаяся краска. После выполнения нормативов все установленные мины были обезврежены.

Инженерно-разведывательные дозоры на бронетранспортерах БТР-82А совершили марш на 30 километров с периодическими остановками и проведением инженерной разведки местности. Саперы использовали миноискатели ИМП-С2, ПИПЛ, ИНВУ-3М.

В контрольной проверке приняли участие машины для отрывки котлованов МДК-З, бульдозеры на артиллерийском тягаче БАД-2, самоходные реактивных установки разминирования УР-77, инженерные машины разграждения ИМР-З, тяжелые механизированные мосты ТММ-2.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска
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