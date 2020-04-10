10.04.2020 (10:53)

Военные метеорологи ЗВО развернули мобильные комплексы приема метеоданных в ходе проверки за зимний период обучения

Специалисты-метеорологи осуществили развертывание подвижных метеорологических станций и комплексов в ходе сдачи контрольных упражнений за зимний период обучения в 10 регионах базирования авиационных частей Западного военного округа.

Метеорологи мобильных автономных комплексов приема метеорологической информации «Сюжет-МБ» отработали получение метеоданных от орбитальных и геостационарных спутников.

Военные метеорологи выполнили наблюдение за фактическим состоянием гидрометеорологической обстановки в заданных районах, сбор, прием, анализ и распространение информации по фактическому и прогнозируемому состоянию обстановки. При подготовке метеосводки для полетов метеорологи определили количество облачности, высоту нижней границы облаков, направление и скорость ветра, влажность воздуха и атмосферное давление.

Собранные данные были переданы на пункты управления для дальнейшего принятия решения о выполнении полетов.

В мероприятиях боевой подготовки были задействованы и аэродромные службы в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Владимирской, Смоленской, Курской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской областях и Республике Карелия.

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