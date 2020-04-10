10.04.2020 (19:36)

Военнослужащие и медперсонал российской военной базы в Таджикистане в ходе учения развернули полевой мобильный госпиталь

Военнослужащие и медицинский персонал российской военной базы в Таджикистане в ходе специального учения развернули полевой мобильный госпиталь.

Выехав на место, специалисты оперативно установили модульные конструкции, а медицинский персонал организовал лечебный процесс, снабжение медикаментами, медицинскую сортировку и эвакуацию, а также контроль за соблюдением санитарного режима при работе с пациентами. В хирургическом модуле специалисты отработали условный прием личного состава, нуждающегося в лечении, и с помощью новейшего эндовидеохирургического оборудования и искусственного аппарата вентиляции легких провели ряд операций.

Полевой госпиталь включает в себя приемно-диагностическое, инфекционное отделения, отделения реанимации и интенсивной терапии, а также специальные диагностические лаборатории. Для оказания высококвалифицированной медицинской помощи врачи способны осуществлять прием и лечение свыше 200 больных.

Российские военные специалисты круглосуточно проводят дезинфекцию и санобработку объектов военной инфраструктуры. Обрабатываются все внутренние помещения, а также прилегающая к военной базе территория и объекты. На контрольно-пропускных пунктах базы установлены пункты термометрии и дезобработки.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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