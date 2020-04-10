10.04.2020 (14:07)

В Нижегородской области прошли занятия по экстремальному вождению боевых машин пехот БМП-2

В Нижегородской области на полигоне Мулино прошли занятия по экстремальному вождению боевых машин пехоты БМП-2 с механиками-водителями отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа.

В ходе занятий военнослужащие преодолели трассу с более чем 20-ю искусственными препятствиями со средней скоростью свыше 30 км/ч. Подобные занятия требуют слаженности экипажей и тренируют мастерство и реакцию механиков-водителей.

В занятиях приняло участие порядка 120 военнослужащих и свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

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