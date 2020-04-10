10.04.2020 (14:07)
В Нижегородской области прошли занятия по экстремальному вождению боевых машин пехот БМП-2
В Нижегородской области на полигоне Мулино прошли занятия по экстремальному вождению боевых машин пехоты БМП-2 с механиками-водителями отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа.
В ходе занятий военнослужащие преодолели трассу с более чем 20-ю искусственными препятствиями со средней скоростью свыше 30 км/ч. Подобные занятия требуют слаженности экипажей и тренируют мастерство и реакцию механиков-водителей.
В занятиях приняло участие порядка 120 военнослужащих и свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.
Новости по теме:
В Курской области специалисты бригады РЭБ ЗВО завершили контрольную проверку за зимний период обучения с использованием коллективных систем защиты расчетов
В Ленинградской области артиллеристы общевойсковой армии ЗВО в рамках контрольной проверки уничтожили бронетехнику противника
Подразделения БПЛА общевойсковой армии ЗВО проведут мониторинг пожароопасных районов в ходе сдачи контрольной проверки
Трубопроводный батальон ЗВО в рамках сдачи контрольной проверки обеспечил подачу воды для тушения «пожаров» в Нижегородской области
Метки: