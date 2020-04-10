10.04.2020 (13:01)

В рамках форума «Армия-2020» РВСН организовано взаимодействие с предприятиями промышленности

Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) организовано взаимодействие с предприятиями промышлености, планируемыми к участию в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в интересах войск. Определены места расположения площадок, на которых будут представлены РВСН.

Кроме того, организована подготовка к проведению и участию специалистов РВСН в рамках «круглых столов» научно-деловой программы. Это уникальная возможность поучаствовать в обсуждении наиболее важных и актуальных вопросах, направленных на развитие вооружения, военной и специальной техники.

В данных мероприятиях принимают участие специалисты ведущих предприятий промышленности, научных организаций, а также вузов.

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