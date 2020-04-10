10.04.2020 (13:01)
В рамках форума «Армия-2020» РВСН организовано взаимодействие с предприятиями промышленности
Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) организовано взаимодействие с предприятиями промышлености, планируемыми к участию в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в интересах войск. Определены места расположения площадок, на которых будут представлены РВСН.
Кроме того, организована подготовка к проведению и участию специалистов РВСН в рамках «круглых столов» научно-деловой программы. Это уникальная возможность поучаствовать в обсуждении наиболее важных и актуальных вопросах, направленных на развитие вооружения, военной и специальной техники.
В данных мероприятиях принимают участие специалисты ведущих предприятий промышленности, научных организаций, а также вузов.
Новости по теме:
Стратегические ракетчики ВС РФ используют самые современные тренажеры для подготовки дежурных смен мобильной и стационарной группировок РВСН
Метки: