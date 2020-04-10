Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.04.2020 (18:54)

Участие филиала Военной академия РВСН в проведении патриотического форума «Серпуховский рубеж» станет ежегодным

Участие филиала Военной академия ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого в проведении Московского регионального областного гражданско-патриотического форума «Серпуховский рубеж» станет ежегодным.

Его организаторами выступают филиал академии, управление по работе с молодёжью администрации городского округа Серпухов, Дворец творчества детей и молодёжи города, Центр по профориентации и трудоустройству молодёжи Серпухова и молодёжный центр «Патриот».

Программа мероприятий предусматривает реализацию задач гражданско-патриотического воспитания, развитие юнармейского движения, популяризацию военно-прикладных видов спорта.

В ходе форума проводится целый комплекс спортивных и образовательных мероприятий: преодоление военизированной полосы препятствий, соревнования по стрельбе и санитарной подготовке, исторический квест «Путь воина». Также форум включает в себя многочисленные интерактивные программы и исторические локации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
РВСН представят на форуме «Армия-2020» машину контроля проведения работ на ракетном вооружении
Стратегические ракетчики ВС РФ используют самые современные тренажеры для подготовки дежурных смен мобильной и стационарной группировок РВСН
Курсанты филиала Военной академии РВСН отработают поиск и нейтрализацию ДРФ на тренажёре «Тайфун-М»
Специальная техника Йошкар-Олинского соединения РВСН привлечена к дезинфекции улиц города

Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false