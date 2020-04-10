10.04.2020 (18:54)

Участие филиала Военной академия РВСН в проведении патриотического форума «Серпуховский рубеж» станет ежегодным

Участие филиала Военной академия ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого в проведении Московского регионального областного гражданско-патриотического форума «Серпуховский рубеж» станет ежегодным.

Его организаторами выступают филиал академии, управление по работе с молодёжью администрации городского округа Серпухов, Дворец творчества детей и молодёжи города, Центр по профориентации и трудоустройству молодёжи Серпухова и молодёжный центр «Патриот».

Программа мероприятий предусматривает реализацию задач гражданско-патриотического воспитания, развитие юнармейского движения, популяризацию военно-прикладных видов спорта.

В ходе форума проводится целый комплекс спортивных и образовательных мероприятий: преодоление военизированной полосы препятствий, соревнования по стрельбе и санитарной подготовке, исторический квест «Путь воина». Также форум включает в себя многочисленные интерактивные программы и исторические локации.

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