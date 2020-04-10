10.04.2020 (13:47)

Призывников в Новосибирске протестируют на наличие инфекционных заболеваний

В военкоматах Новосибирской области призывники пройдут комплексное тестирование на наличие инфекционных заболеваний.

На призывных и сборных пунктах региона развернуты санитарные посты, через которые не будут пропускать людей с температурой или признаками респираторной инфекции. Самих же призывников будут тестировать на наличие инфекционных заболеваний.

По словам председателя военно-врачебной комиссии военного комиссариата Новосибирской области Евгения Шведова, в случае если у призывника повышенная температура, он должен быть направлен в лечебное учреждение, где и будет приниматься решение — его отправят в стационар или на домашнее лечение. После излечения он прибывает на медицинскую комиссию, которая определит его годность к вооруженным силам.

Также продолжится комплектование научных рот и президентского полка. Призыв в Новосибирской области будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля, его будут вести 42 призывные комиссии. Графики приема призывников составлены с учетом разграничения по датам тех, кому нужна отсрочка, и призванных в Вооруженные Силы. Все призывные пункты обеспечены тест-системами, бесконтактными термометрами, медицинскими масками и средствами дезинфекции.

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