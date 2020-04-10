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10.04.2020 (17:44)

С мотострелковыми подразделениями российской военной базы в Таджикистане прошло учение по противодействию терроризму

В военных городках Душанбе и Бохтар с мотострелковыми подразделениями российской военной базы в Таджикистане прошло учение по противодействию терроризму

По замыслу мероприятия, незаконные вооруженные формирования (НВФ) на транспорте предприняли попытку проникновения на территорию военных объектов через контрольно-пропускные пункты (КПП). Заняв круговую оборону, наряд по КПП не допустил прорыва боевиков на территорию части.

Одновременно по тревоге были подняты ротно-тактические группы подразделений антитеррора. Получив сигнал тревоги о нападении, военнослужащие на бронетранспортерах БТР-82А и в пешем порядке выдвинулись к месту нападения и выполнили задачи по блокированию бандгруппы, взяв объект в кольцо.

Подгруппы обеспечения провели химическую разведку на наличие в воздухе отравляющих веществ, а также разминирование подходов и подступов к территории воинской части.

Для управления группами захвата и огневого прикрытия в ходе уничтожения условного НВФ российские военнослужащие задействовали расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Тахион». Это позволило в кратчайшие сроки обезвредить «террористов», напавших на КПП.

В ходе учения командованием российской военной базы в Таджикистане были проверены силы и средства подразделений: личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения опасных предметов, а также средства разведки, связи и наблюдения. Особое внимание было уделено быстроте реагирования и принятия решений и слаженности работы подразделений антитеррора.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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