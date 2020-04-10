10.04.2020 (17:44)
С мотострелковыми подразделениями российской военной базы в Таджикистане прошло учение по противодействию терроризму
В военных городках Душанбе и Бохтар с мотострелковыми подразделениями российской военной базы в Таджикистане прошло учение по противодействию терроризму
По замыслу мероприятия, незаконные вооруженные формирования (НВФ) на транспорте предприняли попытку проникновения на территорию военных объектов через контрольно-пропускные пункты (КПП). Заняв круговую оборону, наряд по КПП не допустил прорыва боевиков на территорию части.
Одновременно по тревоге были подняты ротно-тактические группы подразделений антитеррора. Получив сигнал тревоги о нападении, военнослужащие на бронетранспортерах БТР-82А и в пешем порядке выдвинулись к месту нападения и выполнили задачи по блокированию бандгруппы, взяв объект в кольцо.
Подгруппы обеспечения провели химическую разведку на наличие в воздухе отравляющих веществ, а также разминирование подходов и подступов к территории воинской части.
Для управления группами захвата и огневого прикрытия в ходе уничтожения условного НВФ российские военнослужащие задействовали расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Тахион». Это позволило в кратчайшие сроки обезвредить «террористов», напавших на КПП.
В ходе учения командованием российской военной базы в Таджикистане были проверены силы и средства подразделений: личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения опасных предметов, а также средства разведки, связи и наблюдения. Особое внимание было уделено быстроте реагирования и принятия решений и слаженности работы подразделений антитеррора.