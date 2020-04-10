10.04.2020 (15:15)

Военные строители в рекордные сроки подготовили фундамент и возвели более 50% каркаса медцентра в Новосибирске

Военные строители в рекордно короткие сроки полностью подготовили фундамент и возвели более половины каркаса многофункционального медицинского центра на 160 мест в Новосибирске. Общая площадь корпуса составит более 14 тыс. квадратных метров.

По состоянию на 10 апреля полностью готова фундаментная плита нового медцентра. Всего смонтировано 392 тонны металлоконструкций — это 56% от общего объема основного каркаса. Набранный темп работ позволяет выполнить поставленную задачу точно в срок. Специалисты работают на строительстве круглосуточно семь дней в неделю, задействовано более 478 человек, из них 170 выходит в ночную смену.

Бетон на стройку поставляют предприятия Новосибирска. Металлоконструкции производят на пяти заводах Сибири — в Абакане, Набережных Челнах, Кемерово и Новосибирске.

Параллельно со строительством организована поставка медицинского оборудования — компьютерных томографов, аппаратов анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации, рентгеновских комплексов. Формируется запас лекарственных препаратов.

Специализированную медицинскую помощь в новом многофункциональном центре смогут получить военнослужащие, а если понадобиться и гражданские лица.

На строительной площадке установлены четыре стационарные видеокамеры, которые позволяют контролировать возведение медцентра в Новосибирске в круглосуточном режиме.

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