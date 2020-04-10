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10.04.2020 (14:27)

Военнослужащие 41-й общевойсковой армии ЦВО приступили к подготовке техники к военному параду 9 мая в Новосибирске

В Новосибирске военнослужащие 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) приступили к подготовке техники к военному параду, посвященному 75-й годовщине Победы советского народа в Великой отечественной войне.

Для обслуживания техники к проведению праздничных мероприятий привлечены более 30 военнослужащих от ремонтно-восстановительного батальона 41-й общевойсковой армии.

На развернутых пунктах личный состав производит замену технических жидкостей, обслуживание узлов и агрегатов, очистку от следов коррозии и покраску кузовных элементов боевых машин.

Кроме того, идет подготовка самого легендарного участника Великой Отечественной войны — танка Т-34. В ходе подготовки военнослужащие проведут очистку лакокрасочного покрытия, покраску, а на завершающем этапе — обновят опознавательные знаки и надпись «Сибирский колхозник». В этом году специалистам удалось найти и заменить все запчасти боевой машины на оригинальные. Полностью восстановленная машина возглавит механизированную колонну парада 9 мая и пройдёт по главной площади Новосибирска наряду с новейшими образцами военной техники.

Всего в торжественном мероприятии в Новосибирске примут участие более 2 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 70 единиц военной и авиационной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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