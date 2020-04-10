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10.04.2020 (12:25)

В Курской области специалисты бригады РЭБ ЗВО завершили контрольную проверку за зимний период обучения с использованием коллективных систем защиты расчетов

Военнослужащие бригады радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Западного военного округа (ЗВО) в Курской области завершили контрольную проверку за зимний период обучения с использованием коллективных систем защиты расчетов боевых машин.

Специалисты РЭБ выполняли задачи по тактико-специальной подготовке с новейшими комплексами «Красуха2.0», «Москва», «Житель», «Красуха-4», «Леер-3», оснащенными средствами защиты от оружия массового поражения.

Также военнослужащие сдали на зачет упражнения по военно-медицинской, технической, физической подготовке, по вождению боевых машин и стрельбе из штатного оружия — автомата Калашникова АК-74М и пистолета Макарова.

Особое внимание военнослужащих было обращено на работу в условиях полной изоляции от внешних факторов возможной бактериологической опасности. Все комплексы упражнений и специальных задач по развертыванию станций для поиска, подавления и обнаружения каналов управления были отработаны в фильтрующих масках и костюмах РХБ защиты.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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