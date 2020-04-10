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10.04.2020 (17:49)

Малое гидрографическое судно «Яков Лапушкин» войдет в состав ВМФ России в 2022 году

Малое гидрографическое судно «Яков Лапушкин» проекта 19910, строящееся на судостроительном предприятии «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская обл.), планируется включить в состав Военно-Морского Флота (ВМФ) России в 2022 году.

Наименование «Яков Лапушкин» присвоено судну приказом главнокомандующего ВМФ в честь заслуженного гидрографа, начальника Гидрографического управления ВМФ в годы Великой Отечественной войны контр-адмирала Якова Яковлевича Лапушкина.

Серийное строительство судов проекта 19910 ведется в интересах оснащения гидрографической службы ВМФ современными судами, способными проводить гидрографические исследования с использованием оборудования нового поколения. Характеристики судна «Яков Лапушкин» дают возможность проводить гидрографические исследования на удалении более 3 тыс. миль от пунктов базирования. Ледовый класс корпуса МГС «Яков Лапушкин» позволит военным гидрографам выполнять задачи в сложной ледовой обстановке.  Планируется, что МГС «Яков Лапушкин» войдет в состав Балтийского флота.

Справочно:

Малое гидрографическое судно «Яков Лапушкин» оснащено самыми современными техническими средствами для гидрографических исследований и займет достойное место в линейке гидрографических судов и катеров гидрографической службы ВМФ.

Включение в состав ВМФ судов проекта 19910 позволит повысить эффективность навигационно-гидрографического обеспечения действий сил флота и общего мореплавания.

Малое гидрографическое судно проекта 19910 предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей.

Основные задачи — постановка и снятие навигационных морских буев и вех всех типов, обслуживание (осмотр, перезарядка и ремонт) береговых и плавучих средств навигационного оборудования, выполнение гидрографических работ, перевозка различных грузов для обеспечения работ береговых средств навигационного оборудования средств навигационного оборудования и гидрографических подразделений на необорудованном побережье

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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