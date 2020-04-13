13.04.2020 (00:00)

На сайте Минобороны России открыт документальный раздел, посвященный 75-летию освобождения Вены от немецко-фашистских оккупантов

На сайте Минобороны России к 75-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков столицы Австрии — Вены — открыт новый исторический раздел «Венский вальс Победы» с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства.

Посетители интернет-портала военного ведомства смогут ознакомиться с уникальными ранее неизвестными архивными документами — боевыми донесениями и сводками с фронтов, отчетами и схемами наступления советских войск, наградными листами, приказами Верховного Главнокомандующего, воспоминаниями участников и фотодокументами.

Венская наступательная операция Красной Армии проводилась с 16 марта по 15 апреля 1945 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов в западной Венгрии и восточной Австрии. Бои на непосредственных подступах к Вене начались 5 апреля. В течение нескольких дней советские войска, широко используя штурмовые группы, вели бои за каждый дом. 10 апреля части 4-й гвардейской армии овладели центральными кварталами города и отбросили врага за Дунайский канал.

Битва за Вену носила ожесточенный и упорный характер. Красной Армии противостояли лучшие силы врага, в том числе танковые дивизии войск СС, офицеры венских военных училищ и команды моряков.

К 14 часам 13 апреля, то есть на седьмые сутки боев, войска 3-го Украинского фронта при содействии войск 2-го Украинского фронта завершили разгром гарнизона Вены и полностью овладели столицей Австрии.

В журнале боевых действий 4-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта за апрель 1945 года, опубликованном в новом разделе на сайте Минобороны России, сообщается, что 13 апреля «войска армии, сбивая противника, заняли в восточной части Вены 137 кварталов, мост через Дунай, северный и северо-западный вокзалы. К 14:00 противник был полностью выбит из города, и боевые действия на его территории были закончены».

Только за последний день боев за австрийскую столицу, как свидетельствует исторический документ, советскими войсками было уничтожено до 400 и взято в плен 570 солдат и офицеров противника. Захвачено 14 танков, 58 орудий, 52 пулемета, 820 винтовок, 116 мотоциклов, 347 автомашин, 19 паровозов, 1211 вагонов, а также завод и 14 складов с различными грузами.

Значение и заслуги Красной Армии в ходе Венской наступательной операции в боях за столицу Австрии были отмечены на самом высоком государственном уровне. Приказом Верховного Главнокомандующего ВС СССР Маршала Советского Союза Иосифа Сталина, в ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившееся в боях за овладение городом, были представлены к присвоению наименования «Венских» и к награждению орденами.

В 21 час 13 апреля 1945 года Москва от имени Родины салютовала доблестным войскам 3-го Украинского фронта, освободившим Вену, 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

Публикация рассекреченных документов об освобождении города Вены от немецко-фашистских захватчиков из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

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