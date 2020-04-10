10.04.2020 (13:47)

В Хабаровском крае экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» ВВО отработали синхронность действий в воздухе

В Хабаровском крае экипажи соединения армейской авиации Восточного военного округа выполнили летно-тактические задания по парному пилотажу.

В ходе учебно-тренировочных полетов летчики совершенствовали синхронное пилотирование ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» с выполнением боевых разворотов, виражей, «горки» с последующим зависанием в воздухе.

Отработка подобных упражнений позволяет летному составу совершенствовать свои навыки при выполнении огневой поддержки наземных войск, а также для ведения воздушного боя.

Кроме того, летчики провели визуальный мониторинг лесопожарной обстановки местности.

Летно-тактические задания были выполнены с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, в том числе сирийского



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