10.04.2020 (13:47)
В Хабаровском крае экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» ВВО отработали синхронность действий в воздухе
В Хабаровском крае экипажи соединения армейской авиации Восточного военного округа выполнили летно-тактические задания по парному пилотажу.
В ходе учебно-тренировочных полетов летчики совершенствовали синхронное пилотирование ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» с выполнением боевых разворотов, виражей, «горки» с последующим зависанием в воздухе.
Отработка подобных упражнений позволяет летному составу совершенствовать свои навыки при выполнении огневой поддержки наземных войск, а также для ведения воздушного боя.
Кроме того, летчики провели визуальный мониторинг лесопожарной обстановки местности.
Летно-тактические задания были выполнены с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, в том числе сирийского