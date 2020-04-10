10.04.2020 (17:00)

Заместитель начальника войск РХБ защиты ВС РФ генерал-майор Сергей Кикоть провел рабочую встречу с начальником итальянского Генштаба генералом Энцо Вичерелли

На итальянской авиабазе Орио-аль-Серио (3 км юго-восточнее г. Бергамо) прошла рабочая встреча заместителя начальника войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Сергея Кикотя, возглавляющего группу российских военных специалистов в Италии, с начальником Генерального штаба Вооружённых сил Итальянской Республики генералом Энцо Вичерелли.

В ходе встречи генерал Вичерелли поблагодарил генерал-майора Сергея Кикотя за высокий уровень организации взаимодействия российских и итальянских военнослужащих в борьбе с коронавирусной инфекцией в провинции Бергамо.

«Я прибыл сюда (в г. Бергамо) сегодня, чтобы подчеркнуть необходимость важнейшего сотрудничества, которое сложилось между военными Италии и России, и лично поблагодарить генерал-майора Сергея Кикотя за деятельность российских военнослужащих и ту поддержку, которую они оказывают нам в чрезвычайной ситуации», — заявил генерал Энцо Вичерелли.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Итальянской Республики также отметил, что специальная обработка объектов, зданий и сооружений, в которой принимают участие российские военные специалисты, идёт сейчас очень продуктивно, и жители Бергамо видят результаты этой работы.

«Я хочу выразить огромную благодарность российским военным за работу по обеззараживанию и обработку различных учреждений. А также отдельную благодарность — восьми бригадам российских врачей, которые сейчас трудятся совместно с нашими докторами в больницах Бергамо», — сказал глава Генштаба ВС Италии.

Специалистами войск РХБ защиты Вооруженных Сил России совместно с итальянскими военнослужащими проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 46 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 50 зданий и сооружений, более 300 тыс. квадратных метров внутренних помещений, более 30 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами круглосуточно обеспечивают прием и лечение больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале города Бергамо.

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