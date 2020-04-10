10.04.2020 (16:34)

Более 1000 мишеней различного типа будет подготовлено на полигонах Новороссийского горного соединения ВДВ к летнему периоду обучения

Воинские части и подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения приступили к подготовке учебно-материальной базы к летнему периоду обучения.

В рамках подготовительного периода на полигонах соединения, расположенных в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Республике Крым, будет подготовлено более 1000 мишеней различного типа и размеров, в том числе радиоуправляемых, имитирующих живую силу и объекты противника.

При этом особое внимание будет уделено текущему ремонту и обслуживанию мишенного оборудования, а также повышению возможностей полигонов и специализированных классов.

Учитывая особенности выполнения задач подразделений соединения в горной местности на полигоне Раевский в Краснодарском крае началось обслуживание уникальной, не имеющей аналогов полосы препятствий «четыре стихии», которая включает две параллельные траншеи, участок с земляными воронками, «огненную деревню», место для обучения преодоления горной реки, скалодром. На этих объектах десантники отрабатывают действия, предусмотренные программой боевой подготовки горных подразделений.

В рамках подготовки объектов полигонов к летнему периоду обучения будет подготовлен к эксплуатации горный танкодром, на котором механики-водители боевых машин десанта, самоходных артиллерийских установок, танков, командно-штабных машин на базе БМД отрабатывают навыки вождения в горной местности, а также три стрелковые галереи для совершенствования навыков стрельбы в горных условиях и директриса боевых машин.

В ходе подготовки к новому учебному периоду на полигонах будет также проведена очистка территории от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.

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