10.04.2020 (15:59)

Для курсантов военно-морских учебных заведений организованы виртуальные туры по экспозициям Центрального военно-морского музея и его филиалам

В Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге и его филиалах организованы виртуальные туры по уникальным экспозициям, иллюстрирующим различные этапы развития и строительства Военно-Морского Флота. Свою эффективность виртуальные туры показывают в сфере военно-морского образования и военно-патриотической работы.

Виртуальные туры по музею и его филиалам позволяют будущему поколению военных моряков дистанционно ознакомиться с артефактами более, чем трехвековой истории Российского флота, с боевой летописью его побед, участием в освоении и исследовании Мирового океана.

В настоящее время программа виртуальных туров включает в себя виртуальные туры по Центральному военно-морскому музею, Музею Балтийского флота, крейсеру «Аврора» и подводной лодке Д-2 «Народоволец».

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