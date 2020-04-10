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10.04.2020 (15:55)

Корабли Балтийского флота после выполнения учебно-боевых задач вернулись в пункты постоянного базирования

Корабли и суда Балтийского флота, привлекавшиеся к плановому учению, возвратились в пункты постоянного базирования.

В течение нескольких дней в морских полигонах Балтийского флота корабли флота, объединенные в несколько тактических групп, выполнили задачи по предназначению — противоминному обеспечению, противолодочной и противовоздушной обороне.

Экипажи кораблей соединений флота отработали элементы курсовых задач, провели артиллерийские стрельбы по воздушным, морским и береговым целям различной сложности, осуществили глубинные бомбометания, отработали минно-торпедные упражнения.

В составе группировок находились корветы проекта 20380, десантные корабли и катера, малые ракетные и противолодочные корабли, ракетные катера и тральщики, а также различные суда вспомогательного флота.

В общей сложности в учении было задействовано до 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота,

Закончив выполнение задач в морских полигонах флота, корабли вернулись в пункты постоянного базирования и приступили к плановой учебно-боевой подготовке.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот
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