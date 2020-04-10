10.04.2020 (15:55)
Корабли Балтийского флота после выполнения учебно-боевых задач вернулись в пункты постоянного базирования
Корабли и суда Балтийского флота, привлекавшиеся к плановому учению, возвратились в пункты постоянного базирования.
В течение нескольких дней в морских полигонах Балтийского флота корабли флота, объединенные в несколько тактических групп, выполнили задачи по предназначению — противоминному обеспечению, противолодочной и противовоздушной обороне.
Экипажи кораблей соединений флота отработали элементы курсовых задач, провели артиллерийские стрельбы по воздушным, морским и береговым целям различной сложности, осуществили глубинные бомбометания, отработали минно-торпедные упражнения.
В составе группировок находились корветы проекта 20380, десантные корабли и катера, малые ракетные и противолодочные корабли, ракетные катера и тральщики, а также различные суда вспомогательного флота.
В общей сложности в учении было задействовано до 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота,
Закончив выполнение задач в морских полигонах флота, корабли вернулись в пункты постоянного базирования и приступили к плановой учебно-боевой подготовке.