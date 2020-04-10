10.04.2020 (14:29)

Сапёры Балтийского флота обезвредили 24 боеприпаса времён войны

Специалисты групп разминирования соединения морской пехоты

и мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота обезвредили 24 боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

В ходе проведения строительных работ в районе поселка Голубево, Гурьевского городского округа Калининградской области, саперами мотострелкового полка был обезврежен артиллерийский снаряд калибра 76-мм. В окрестностях посёлка Павлово Балтийского ГО инженеры соединения морской пехоты обезвредили 20 артиллерийских снарядов различного калибра и 4 фаустпатрона. Все найденные боеприпасы вывезены

на военный полигон для последующего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено около 1000 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

В 2019 году на территории Калининградской области, где на завершающем этапе Великой Отечественной войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, флотские саперы обезвредили около 7,5 тыс. различных взрывоопасных предметов.

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