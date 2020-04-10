10.04.2020 (15:18)

ЦСКА провел благотворительную акцию в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов спорта армейского клуба

В Москве в связи с пандемией коронавирусной инфекции введён ряд ограничений передвижения возрастного населения. Для того, чтобы минимизировать контакты ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов спорта ЦСКА с окружающей средой волонтёры из армейского регби-клуба передали им продовольственные наборы, а также необходимые средства защиты — маски, санитайзеры и антибактериальные салфетки.

«Я очень рад, что меня позвали принять участие в акции. Приятно хоть чем-то помочь нуждающимся в этот сложный период. Тем более, что это те люди, которыми мы вдохновлялись!», — отметил капитан сборной России и самый известный регбист страны Василий Артемьев.

Представители регбийного клуба объехали 14 адресов ветеранов спорта армейского клуба. Волонтёры использовали все предписанные средства защиты — от масок и перчаток до антисептиков. В акции приняли участие игроки мужской команды Василий Артемьев и Александр Наумов, тренер Дмитрий Половых, а также сотрудники и руководство клуба.

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