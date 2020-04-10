10.04.2020 (14:10)

Администрация коммуны Альмено Сан Сальваторе направила благодарственное письмо российским военнослужащим, оказывающим помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией в итальянской Ломбардии

Администрация коммуны Альмено Сан Сальваторе направила благодарственное письмо российским военнослужащим, оказывающим помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в итальянской Ломбардии.

В обращении, подписанном мэром коммуны Микелем Саркиелли, от лица местных жителей выражается благодарность российским специалистам за оказываемую помощь и отмечается, что работа российских военнослужащих придает им сил и уверенности в борьбе с опасной инфекцией.

«Мы, фонд Рота и администрация коммуны Альмено Сан Сальваторе, бесконечно благодарны и признательны вам за сегодняшнюю работу.

Мы горды всеми усилиями, стараниями и сильнейшим чувством ответственности врачей, медсестёр и всех медработников, которые, находясь в первом эшелоне, каждый день ведут ожесточенную борьбу с болезнью.

Ваш приезд и ваша помощь придают нам сил и подвигают нас на продолжение борьбы, помогают нам добиться поставленных целей. Мы понимаем, что необходимо продолжать нашу работу, поэтому мы выражаем благодарность за вашу деятельность», — говорится в обращении.

Справочно:

Российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами проводят приём и лечение больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале г. Бергамо. В госпитале с российской стороны задействованы 8 врачебно-сестринских бригад, которые осуществляют прием и лечение больных во всех отделениях интенсивной терапии. Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечено 32 российских военных медика. Дежурство врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточно в 3 смены.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице