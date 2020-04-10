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10.04.2020 (14:41)

В Минобороны России в целях борьбы с коронавирусной инфекцией внедрена система дистанционного заказа питания военнослужащих

Министерством обороны Российской Федерации в целях минимизации контактов между военнослужащими при приеме пищи внедрена система дистанционного заказа питания.

Теперь каждый военнослужащий может сделать заказ по телефону, и этот заказ будет сформирован и подготовлен к выдаче в удобное для военнослужащих время. Заказ готовится с учетом строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил. Во время получения услуги предусмотрено соблюдение дистанции между военнослужащими от полутора метров.

Данный способ организации питания уже организован в столовых оперативного звена. Оплата заказов осуществляется по безналичным расчетам.

В целях недопущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала реализуется комплекс профилактических мер.

Ежедневно во всех воинских частях и соединениях организовано измерение температуры у военнослужащих и гражданского персонала с применением приборов телеметрии, а также их опрос для раннего выявления инфекционных заболеваний.

Сформирован запас необходимых лекарств и препаратов, а также средств индивидуальной защиты для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министерство обороны , COVID-19
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