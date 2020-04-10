10.04.2020 (14:01)
Подразделения РХБ защиты Ульяновского соединения ВДВ проводят противоэпидемические мероприятия на объектах и территории воинской части
На территории Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения проведен комплекс противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций.
Под руководством начальника службы радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты гвардии майора Дениса Чернякова личный состав подразделений РХБ защиты три раза в день проводит на территории соединения профилактические и дезинфекционные мероприятия, с использованием автономных приборов специальной обработки с 1-1,5 процентным водным раствором двутретьосновной соли гипохлорита кальция (ДТСГК).
Военнослужащими РХБ защиты ежедневно проводится полная дезинфекция солдатских общежитий, штаба соединения, контрольно-пропускных пунктов, караульного помещения, столовой для приема пищи, парковых зон и автотранспорта, въезжающего на территорию части. Также была проведена дезинфекция личного состава, вооружения, военной и специальной техники подразделений соединения, прибывших в пункт постоянной дислокации по окончанию учения на полигоне «Тоцкое» Оренбургской области.
В ежедневных профилактических и дезинфекционных мероприятиях задействованы все специалисты подразделения РХБ защиты соединения, более 15 автономных приборов специальной обработки.