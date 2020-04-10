10.04.2020 (14:01)

Подразделения РХБ защиты Ульяновского соединения ВДВ проводят противоэпидемические мероприятия на объектах и территории воинской части

На территории Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения проведен комплекс противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций.

Под руководством начальника службы радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты гвардии майора Дениса Чернякова личный состав подразделений РХБ защиты три раза в день проводит на территории соединения профилактические и дезинфекционные мероприятия, с использованием автономных приборов специальной обработки с 1-1,5 процентным водным раствором двутретьосновной соли гипохлорита кальция (ДТСГК).

Военнослужащими РХБ защиты ежедневно проводится полная дезинфекция солдатских общежитий, штаба соединения, контрольно-пропускных пунктов, караульного помещения, столовой для приема пищи, парковых зон и автотранспорта, въезжающего на территорию части. Также была проведена дезинфекция личного состава, вооружения, военной и специальной техники подразделений соединения, прибывших в пункт постоянной дислокации по окончанию учения на полигоне «Тоцкое» Оренбургской области.

В ежедневных профилактических и дезинфекционных мероприятиях задействованы все специалисты подразделения РХБ защиты соединения, более 15 автономных приборов специальной обработки.

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