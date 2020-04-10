10.04.2020 (14:30)

Береговые ракетные комплексы «Бал» в рамках учения уничтожили корабельную группировку условного противника в Каспийском море

В Дагестане отдельный береговой ракетный дивизион Каспийской флотилии, оснащенный комплексами «Бал», в рамках тактико-специального учения выполнил задачи по слежению и уничтожению морских сил условного противника учения на побережье Каспийского моря.

Ранее дивизион занял район ожидания, где осуществил маскировку боевых машин и отразил нападение условного противника с воздуха.

Получив сигнал на перемещение, боевые машины развернули в боевой порядок в позиционном районе, заняв стартовые позиции на морском побережье.

Самоходный командный пункт управления связи «Минерал» был приведен в боевое положение и приступил к слежению за надводной обстановкой. Расчёты выполнили электронный пуск ракет по надводным целям и смену огневых позиций, совершив марш в район укрытия. Также личный состав ракетного дивизиона провёл тренировку по перезагрузке ракет на пусковую установку с помощью транспортно-заряжающих машин.

По окончанию тактического учения береговой ракетный дивизион совершит выход в район восстановления боевой способности.

Комплекс «Бал» предназначен для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз, береговых объектов, инфраструктуры и побережья на опасных направлениях. Комплекс способен решать задачи автономно и в составе других оборонительных систем, в условиях активного радиоэлектронного и огневого противодействия противника днем и ночью, а также в любых метеоусловиях.

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