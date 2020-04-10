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10.04.2020 (10:38)

Связисты ЮВО в Северной Осетии провели специальную тренировку на новейших мобильных пунктах управления

Связисты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии провели специальную тренировку на автоматизированных подвижных единицах АПЕ-5.

В мероприятии было задействовано более 50 единиц боевой и специальной техники. Новейшие комплексы поступили для оснащения полевых пунктов управления в подразделения связи 58-й армии ЮВО в начале этого года.

В ходе тренировки была проверена готовность военных связистов уверенно использовать современные комплексы связи и передачи данных АПЕ-5К, которые позволяют повысить эффективность управления войсками, путем повышения качества сбора данных и увеличения скорости обработки информации.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию радиостанций и обеспечению пунктов управления устойчивой видеоконференцсвязью, после чего была проведена проверка коммутационного оборудования, специальной аппаратуры и закрытых каналов связи в условиях применения радиоэлектронных помех.

Комплексы АПЕ-5 включают в себя автоматизированные рабочие места для командного состава, объединенные в единую локальную сеть и обеспечивающие управление подчиненными соединениями и частями с полевого командного пункта, в том числе посредством защищенного канала связи в режиме видеоконференции. Также они оснащены спутниковыми системами навигации ГЛОНАСС, устройством обработки картографической информации, автономную работу обеспечивают входящие в состав комплексов электрогенераторы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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